Жителям Казани предложили угостить пациентов хосписа фруктами и ягодами

Акцию проводит благотворительной фонд имени Анжелы Вавиловой.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Жителей Казани приглашают принять участие в благотворительной акции и угостить пациентов хосписа свежими фруктами и ягодами, сообщается на портале мэрии Казани.

Черешню, клубнику, арбузы, абрикосы, нектарины, сливы и другие ягоды можно привезти в любой день с 10:00 до 17:00 до 30 сентября по адресу: ул. Академика Королева, 67.

Акцию проводит благотворительной фонд имени Анжелы Вавиловой, все подробности — в группе фонда ВКонтакте.