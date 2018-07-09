Украина и ЕС подтвердили участие в переговорах с Россией по транзиту газа

Трехсторонняя встреча по вопросам транзита российского газа в страны Евросоюза через Украину после 2019 года запланирована на 17 июля.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Главы Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также Президент Украины Петр Порошенко заявили, что готовы к переговорам с Россией по вопросам транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Украины и ЕС.

«Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трехстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия», — говорится в заявлении.

Трехсторонняя встреча по вопросам транзита российского газа в страны Евросоюза через Украину после 2019 года запланирована на 17 июля, говорится в сообщении агентства.

6 июля украинская компания «Нафтогаз» подала в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома».

В конце мая этого года Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить в определенном объеме транзит газа через Украину.