Главный мышелов Даунинг-стрит отреагировал на отставку Джонсона

Автор микроблога кота Ларри заверил публику, что тот не собирается оставлять свой пост.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона отреагировал Twitter главного мышелова резиденции Премьер-министра Соединенного Королевства, расположенной по адресу: Даунинг-стрит, 10, – кота Ларри.

Автор микроблога от имени кота заверил публику, что в момент, когда Правительство находится в кризисе, мышелов не намерен покидать свое «удобное местечко».

Возможно, ведущий Twitter человек намекает, что владелец резиденции Премьера может вскоре смениться: Борис Джонсон, по мнению экспертов, рассчитывает на падение кабинета Терезы Мэй и надеется сам стать главой Правительства.