Главный мышелов Даунинг-стрит отреагировал на отставку Джонсона

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона отреагировал Twitter главного мышелова резиденции Премьер-министра Соединенного Королевства, расположенной по адресу: Даунинг-стрит, 10, – кота Ларри.
Автор микроблога от имени кота заверил публику, что в момент, когда Правительство находится в кризисе, мышелов не намерен покидать свое «удобное местечко».
Возможно, ведущий Twitter человек намекает, что владелец резиденции Премьера может вскоре смениться: Борис Джонсон, по мнению экспертов, рассчитывает на падение кабинета Терезы Мэй и надеется сам стать главой Правительства.
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