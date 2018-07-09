Ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам в РТ продлится до 31 августа

Временное ограничение движения вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам в Татарстане продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба Волго-Вятскуправтодора.

Ограничение вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов для тяжеловесных грузовиков, нагрузка на ось которых превышает допустимую установленную в России.

При введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00.

Временные ограничения движения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий; на транспортировку техники и материалов для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.