Трамп вновь призвал страны НАТО увеличить военные расходы

Президент США уверен, что страны Европы получают от альянса намного больше, чем американская сторона.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе в своем Twitter’е вновь призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону.

Американский лидер признал, что входящие в НАТО государства за последнее время увеличили траты на военные цели, но этого, по его мнению, недостаточно. В качестве примера он привел Германию, которая тратит на оборону 1 процент ВВП, тогда как США направляют на оборону 4 процента. При этом Европа получает от НАТО гораздо больше Штатов, добавил он.

Трамп подчеркнул, что, по некоторым данным, на США приходится 90 процентов трат альянса, а многие страны не соблюдает правило о направлении на оборонные нужды 2 процентов ВВП. Вспомнил он и о профиците Европейского Союза при торговле с Америкой, завершив свой призыв риторическим восклицанием «НЕТ!».

Двухдневный саммит НАТО состоится в столице Бельгии Брюсселе 11 и 12 июля.