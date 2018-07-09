Трамп вновь призвал страны НАТО увеличить военные расходы

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе в своем Twitter’е вновь призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону.
Американский лидер признал, что входящие в НАТО государства за последнее время увеличили траты на военные цели, но этого, по его мнению, недостаточно. В качестве примера он привел Германию, которая тратит на оборону 1 процент ВВП, тогда как США направляют на оборону 4 процента. При этом Европа получает от НАТО гораздо больше Штатов, добавил он.
Трамп подчеркнул, что, по некоторым данным, на США приходится 90 процентов трат альянса, а многие страны не соблюдает правило о направлении на оборонные нужды 2 процентов ВВП. Вспомнил он и о профиците Европейского Союза при торговле с Америкой, завершив свой призыв риторическим восклицанием «НЕТ!».
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