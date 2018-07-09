Уровень травматизма в Казанском регионе ГЖД за полгода снизился на 41 процент

Общее число пострадавших на магистрали с начала года составляет 19 человек.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). За январь – июнь текущего года уровень непроизводственного травматизма в Казанском регионе Горьковской железной дороги снизился на 41 процент. Об этом сообщает пресс-служба региона ГЖД.

Общее число пострадавших с начала года составляет 19 человек, тогда как в 2017 году их было 32.

За аналогичный период прошлого года при пересечении путей в неустановленных местах на магистрали погибли 24 человека и пострадали восемь. В текущем году зафиксированы 13 смертельных случаев и шесть случаев с пострадавшими.