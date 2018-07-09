За четыре года 28 кооперативов Татарстана получили гранты на сумму 432 млн рублей

Обладателями грантов стали кооперативы по убою скота, переработке мяса и молока, хранению овощей, оказанию услуг по заготовке кормов.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По программе развития сельскохозяйственных потребкооперативов с 2015-го по 2018 год 28 кооперативов Татарстана получили гранты на сумму 432 млн рублей. Об этом сегодня на научно-практической конференции в Государственном Совете РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

По словам вице-премьера, среди обладателей грантов – кооперативы по убою крупного рогатого скота и птицы, переработке мяса и молока, по хранению овощей, масличных и бобовых культур, оказанию услуг по заготовке кормов. «В этом году благодаря восьми кооперативным грантополучателям предусмотрено дополнительное создание более 142 постоянных рабочих мест», – заметил он.

В районах необходимо создавать ресурсные учебные координационные центры, которые будут работать с населением, а организовывать ее должны главы сельских поселений, убежден председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Говоря о развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации, он подчеркнул, что необходимо ответить на ряд вопросов. В частности, куда реализовывать готовую товарную продукцию, какое условие должно быть главным при сбыте сельхозпродукции, насколько она соответствует стандартам и требованиям торговых предприятий.

«Сегодня товаропроизводитель должен быть уверен, что его продукция будет реализована за достойную розничную цену на постоянной основе и за определенный период времени. Исходя из этого, должна строиться стратегия масштаба кооперации. Он может быть маленьким или большим», – отметил Хадеев.

По его мнению, одна из существующих проблем – отсутствие или недостаточная квалификация кадров, которые могут эффективно организовывать производство продукции. «До настоящего времени нет федерального образовательного стандарта на уровне России. Нет профессии и направления подготовки "кооператор". Институт есть, но получается вот такой парадокс. Наше предложение – разработать федеральный образовательный стандарт "кооператор" и "кооперативное дело"», – заявил председатель парламентского комитета.

Кооперативное движение имеет большое значение для развития жизни и производства на селе, добавил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. «Сегодня по инициативе ряда экспертов и депутатов в республике ведется аналитическая и организационная работа по совершенствованию законодательства в данной сфере», – заключил он.