В Татарстане выделят гранты на создание сельскохозяйственных мини-кооперативов

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане разрабатывается финансовое обоснование выделения грантовых средств на создание мини-кооперативов. Об этом сегодня на научно-практической конференции в Государственном Совете РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.
«Мы изучали опыт работы Башкортостана по созданию ежегодно 100 мини-кооперативов коллективного пользования с грантовой поддержкой до 3 млн рублей. Сейчас мы разрабатываем финансовое обоснование по выделению стартовых грантов для создания таких кооперативов в республике. У нас много населенных пунктов, которые уже десятки лет ориентированы на производство отдельных видов сельхозпродукции. Например, овощи, плодово-ягодные культуры. В Буинском, Камско-Устьинском районах есть такие населенные пункты. Вот в таких состоявшихся деревнях начнем первые мини-кооперативы создавать. Может, даже пойдем на поддержку в размере большем, чем 3 млн рублей», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
По его словам, в Татарстане в отличие от многих других регионов России лучше сохранилась потребительская кооперация. «Она оказывает разносторонние услуги в сельской местности, показатели которых по прошлому году составляют более 23 млрд рублей. Одна только заготовительная деятельность у них превышает 8 млрд рублей. Получается практически с каждого сельского товарного подворья – по 24 тыс. рублей. Это помогает в значительной степени улучшать ситуацию по реализации излишков сельхозпродукции населением», – пояснил вице-премьер.
При этом, по его мнению, у потребкооперативов намного больше резервов, чем они сегодня демонстрируют. «В ближайшие пару лет они должны вырасти в полтора раза и выше по объему производимой продукции», – уверен докладчик.
Ахметов также отметил, что Татарстан включен в число пяти пилотных регионов России по разработке программы развития сельхозкооперативов в стране. «Это большая ответственность, но там мало средств. Видимо, придется нам свою собственную часть грантовой поддержки усиливать для развития кооперативного движения. Возможно, за счет снижения по программам развития семейных ферм и поддержки начинающих фермеров. Разобщенно мы уже научились много продукции производить, но чтобы объединить в части реализации, материальная база нуждается в большей поддержке. Поэтому я склоняюсь к усилению грантовой помощи кооперативам на предстоящий период», – заявил он.
По поручению Президента Татарстана принято решение о создании государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций развития сельхозкооперативов РТ», сообщил вице-премьер. «Именно для улучшения и масштабного проведения нашей организационной работы. Не исключены определенные виды оказания финансовой поддержки. В районах работу по развитию кооперативов должны курировать закрепленные заместители глав муниципалитетов или руководителей исполкомов. В ГБУ районам желательно иметь своего представителя», – добавил он.
Нельзя факультативно заниматься деловой активностью сельского населения, убежден глава Минсельхозпрода РТ. «Но пока во многих случаях муниципальная власть этой задачей занимается факультативно», – заключил он.
Обладателями грантов стали кооперативы по убою скота, переработке мяса и молока, хранению овощей, оказанию услуг по заготовке кормов.
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