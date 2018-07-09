20-летнего парня, подозреваемого в совершении преступления, задержали по горячим следам.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В центре Москвы 29-летнего мужчину убили ударом ноги в голову, сообщает СУ СК РФ по Москве на своем официальном сайте в Интернете.

Массовая драка произошла сегодня днем возле одного из кафе на 1-ой Тверской-Ямской улице. Момент убийства молодого человека попал на камеру мобильного телефона.

На видеозаписи видно, как один из участников драки сильно бьет своего оппонента. Соперник падает на асфальт и почти сразу получает сильный удар ноги в голову.

От полученных травм 29-летний мужчина умер на месте происшествия. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 20-летний парень. В ближайшее время предполагаемому преступнику будут предъявлены обвинения.

