Исполнительный директор КМФМК: «За 14 лет зритель фестиваля привык смотреть фильмы бесплатно»

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов, Султан Исхаков
(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Директор «Татаркино» и исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова заявила о невозможности перевоспитать зрителя.
«Воспитать зрителя невозможно, оргкомитет кинофестиваля не может этого сделать», – сказала продюсер на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной КМФМК.
«Я третий год работаю директором кинофестиваля, и третий год мне задают этот же вопрос об упорядочении зрителя», – добавила она.
Айтуганова сообщила, что фильмы конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля и в этом году будут показаны бесплатно. «А вот на некоторые творческие встречи могут продаваться билеты. По этому вопросу поговорим с министром, – сказала она. – Но в прошлом году идея платных встреч также не получилась. На встречу с Маратом Башаровым подготовили билеты, их продавалось мало, и нам пришлось тех же людей пустить бесплатно».
«За 14 лет зритель фестиваля привык смотреть фильмы бесплатно. Сейчас очень сложно изменить эту психологию. Также не можем обеспечить приход людей без термосов. Как ни жаль, но это так», – констатировала спикер.
Оргкомитетом Казанского кинофестиваля в этом году было зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана. Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 кинокартин, в каждую номинацию попало по десять работ.
XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства». Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив.
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