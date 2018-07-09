Авиакатастрофа произошла в горах Тянь-Шаня.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Военный вертолет Ми-8 разбился в Киргизии, сообщает РБК.

Авиакатастрофа произошла сегодня в районе пика Хан-Тенгри в горах Тянь-Шаня. Сообщается, что вертолет совершал спасательную операцию на площадке Южный Иныльчек.

По предварительным данным, причиной трагедии стал сильный боковой ветер, из-за которого воздушное судно завалилось на бок и упало. На данный момент известно, что пострадали четыре человека. Информации о погибших нет.

