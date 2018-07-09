Инцидент произошел во время корриды в испанском городе Аревало.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Известному испанскому матадору бык снял часть скальпа, сообщает газета «Известия».

Известный матадор Хосе Падилья получил серьезные травмы во время корриды в испанском городе Аревало. Момент атаки быком мужчины попал на камеры мобильных телефонов.

На видеозаписи видно, как бык сбивает Падилья с ног и несколько раз бьет его рогами.

В результате матадор получил скальпированную рану черепа. Его экстренно доставили в больницу, где прооперировали. Сейчас мужчина уже пришел в себя и идет на поправку.