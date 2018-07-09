(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Известному испанскому матадору бык снял часть скальпа, сообщает газета «Известия».
Известный матадор Хосе Падилья получил серьезные травмы во время корриды в испанском городе Аревало. Момент атаки быком мужчины попал на камеры мобильных телефонов.
На видеозаписи видно, как бык сбивает Падилья с ног и несколько раз бьет его рогами.
В результате матадор получил скальпированную рану черепа. Его экстренно доставили в больницу, где прооперировали. Сейчас мужчина уже пришел в себя и идет на поправку.
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