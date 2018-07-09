В Кукморский район РТ съехались 450 учителей татарского языка и литературы

В городе состоялось выездное заседание VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Кукморском районе Татарстана состоялось выездное заседание VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, пишет местная газета «Трудовая слава».

В мероприятии приняли участие директора школ, методисты, учителя татарского языка и литературы, представители национально-культурных автономий.

Гости посетили гимназии в селе Большой Сардек и Кукморе, Манзарасскую среднюю школу, кукморские детские сады «Колокольчик», «Солнышко» и «Созвездие».

В пленарной части мероприятия принял участие первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он положительно оценил образовательный опыт кукморцев.