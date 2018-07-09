Немецкие СМИ обвинили российских футболистов в употреблении допинга

Чтобы добиться физического превосходства над соперниками, игроки употребляли аммиак, уверены немецкие журналисты.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Газета Bild обвинила сборную России в применении допинга на чемпионате мира по футболу, сообщает Sport24.

Во время матча против Хорватии российские футболисты будто бы вдыхали аммиак для укрепления своих сил, заявило издание.

В публикации текст сопровождается изображением футболистов Александра Головина и Ильи Кутепова, вдыхающих что-то с рук.

Аммиак не входит в число запрещенных препаратов по правилам Международной антидопинговой организации (WADA), признали немецкие журналисты. Однако эксперт газеты отметил, что использование спортсменами аммиака можно считать допингом для получения преимущества.

Врач российской команды Эдуард Безуглов объяснил, что речь идет о нашатырном спирте (водный раствор гидроксида аммония, содержит около 10 процентов аммиака – прим. Т-и).

«Мне тяжело сказать, какой фантазией необходимо владеть, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», – приводит слова Безуглова «Интерфакс».