Снятый татарстанским оператором казахский фильм покажут на КМФМК

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Казахский фильм «Ласковое безразличие мира», премьера которого прошла в этом году на Каннском фестивале, будет участвовать в конкурсе XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК). Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.
Возможно, фильм на фестивале будет представлен режиссером-постановщиком Адилханом Эржановым и оператором-постановщиком Айдаром Шариповым. Последний заявил корреспонденту агентства, что будет очень рад такой возможности.
«Ласковое безразличие мира» – дебютный полнометражный фильм казанского оператора Айдара Шарипова. ИА «Татар-информ» первым поздравило вернувшегося из Канн Айдара с успехом. Интервью Шарипова электронной газете «Интертат» вызвал оживленную дискуссию в кинематографической среде Татарстана. После публикации Айтуганова связалась с оператором и продюсерами картины и предложила принять участие в Казанском кинофестивале.
71-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 8 по 19 мая 2018 года. Фильм казахского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира» участвовал в программе «Особый взгляд».
Оргкомитетом форума в этом году было зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана. Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 кинокартин, в каждую номинацию попало по десять работ.
В основной конкурс XIV КМФМК вошли в том числе фильм «Мулла» Рамиля Фазлыева и Амира Галиаскарова, картина «Не чужие» Веры Глаголевой.
XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства». Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив.
Торжественное открытие фестиваля традиционно пройдет в КРК «Пирамида». Церемония закрытия и награждение победителей состоятся в концерт-холле «Эрмитаж» развлекательного комплекса «Ривьера». Переезд фестиваля Миляуша Айтуганова объяснила тем, что «Ривьера» более удобна в плане организации – есть возможность устраивать показы и размещать гостей в одном месте.
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