Рустам Минниханов принимает участие в церемонии инаугурации Президента Турции

Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с краткосрочным рабочим визитом в Турции. Он принимает участие в церемонии инаугурации переизбранного Президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, по прибытии лидера Татарстана в аэропорту встретили посол Турецкой Республики в России Хусейн Дириоз, посол России в Турции Алексей Ерхов и другие официальные лица. Российскую делегацию на церемонии инаугурации возглавляет Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Окончательные результаты состоявшихся в Турции выборов, победителем которых стал Реджеп Тайип Эрдоган, были опубликованы Высшим избирательным советом республики 24 июня.

Торжество по случаю вступления в должность Президента Турецкой Республики проходит в Анкаре, в Президентском дворце. Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании (парламенте – прим. Т-и) Турции. В мероприятиях принимают участие руководители 22 зарубежных стран, 28 глав правительств и парламентов.

Ожидается, что сегодня же вновь избранный Президент Турции объявит состав нового, сократившегося с 21 до 16 человек в связи с объединением некоторых структур, Кабинета министров.

С этого же дня Турция переходит на новую форму государственного правления – с парламентской на президентскую. За соответствующие изменения на референдуме, состоявшемся в апреле 2017 года, проголосовал 51 процент населения страны. Парламент сохраняет за собой законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью Правительства и Президента.