Части игроков «Рубина» предложили согласиться со снижением зарплат

Казанский клуб могут покинуть игроки сборной России Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Некоторые игроки футбольного клуба «Рубин» получили предложение о снижении зарплат. Об этом на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 заявил председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев.

«Лучшие игроки, те же самые игроки сборной Федор Кудряшов и Владимир Гранат, пока в "Рубине", но, возможно, уйдут из команды. Их годовая зарплата сегодня более миллиона евро. Им предлагают снизить ее до уровня не более полумиллиона. Это существенно, естественно», – отметил он.

По словам Гусева, сейчас из «Рубина» уходит больше игроков, чем приходит. На сегодня трансферное окно футбольного клуба открыто и будет работать еще полтора-два месяца.

«К сожалению, уйдут из команды Кристиан Нобоа и Ивелин Попов. Их практически уже отозвали, так как они были в аренде. И, видимо, еще кое-кто уйдет», – добавил спикер.

Ранее Александр Гусев заявил о финансовых трудностях, которые испытывает в данный момент казанский «Рубин».