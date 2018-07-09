Аншлагами и овациями встретил Пекин постановку Качаловского театра

6, 7 и 8 июля на сцене одного из главных театров Китая артисты Качаловского представили театральную фантазию «Пиковая дама» по повести Пушкина.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 6, 7 и 8 июля на сцене одного из главных театров Китая – Пекинского народного художественного театра артисты Казанского русского драматического театра имени В. Качалова представили театральную фантазию «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина. Представления состоялись в рамках Международного театрального фестиваля и были с восторгом приняты публикой – артистов каждый раз встречали аншлагом и провожали бурной овацией.

Театральная фантазия, поставленная Александром Славутским по одноименной повести классика, закрыла фестивальную программу. 6 июля спектакль посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов, который отметил уровень режиссуры и актерского мастерства Качаловского театра.

В четвертый день пребывания в Пекине состоялась творческая встреча: был организован двухчасовой диалог с актерами, журналистами и театральными деятелями Китая. Модератором встречи выступил известный китайский актер Фэн Юаньчжэн, накануне побывавший на спектакле «Пиковая дама» и назвавший его одним из самых сильных своих театральных впечатлений.

Новый, 228-й, театральный сезон качаловцы откроют 14 сентября.