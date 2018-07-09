(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Грузинский пастух сознался в убийстве американской семьи с ребенком, сообщает Интерфакс.
4 июля возле одного из водопадов в ущелье Таха произошла ссора между 19-летнем пастухом и семейной парой с ребенком. Молодой человек из охотничьего ружья застрелил 44-летнего мужчину и его четырехлетнего сына. Женщина попыталась сбежать, но упала в ущелье и погибла.
Подозреваемый оставил убитого мужчину на месте преступления, а тело ребенка попытался спрятать в лавине.
Злоумышленника задержали. Его обвиняют в преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Если вина молодого человека будет доказана, то ему может грозить пожизненное заключение.
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