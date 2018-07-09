Новый клип ФК «КАМАЗ» с презентацией новой футбольной формы вызвал много споров

Главным персонажем видеосюжета стал некий Виктор, который играет на баяне, ест синий банан и приветствует похожего на бомжа прохожего.

(Набережные Челны, 9 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Клип футбольного клуба «КАМАЗ» с презентацией новой формы игроков вызвал много споров среди болельщиков.

ФК «КАМАЗ» представил клип, в котором демонстрируется новая форма клуба и пародируется песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения – синий».

Главным персонажем сюжета стал некий Виктор, который играет на баяне под душем, ест синий банан и улыбается прохожему, который внешним видом напоминает бездомного.

Одна часть посмотревших клип недоумевает, о чем повествует клип, какой смысл заключен в синем банане и к чему тут баян. Другая часть предполагает, что раз музыкальное видео породило столько разговоров, значит, в нем что-то есть.