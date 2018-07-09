Нацмузей РТ представит экспонаты основателя музея Андрея Лихачева

Экскурсоводы подробно расскажут о жизни собирателя и об экспонатах из его коллекции, выставленных в залах музея.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 17 июля Национальный музей РТ представит музейные раритеты из коллекции выдающегося историка, основоположника музея Андрея Лихачева, сообщает пресс-служба музея.

С 12 часов для гостей пройдет тематическая экскурсия «С его имени начинался музей». Экскурсоводы подробно расскажут о жизни собирателя и об экспонатах из его коллекции, выставленных в залах музея и хранящихся в фондах учреждения. После экскурсии посетители смогут пройти квест-игру по коллекции Лихачева.

В конференц-зале музея состоится фондовый показ «Коллекция фарфора из собрания А. Ф. Лихачева». В завершение мероприятия состоится мастер-класс по средневековой технике чеканки монет.