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Татар-информ

9 июля 2018, 16:44

Спорт

В Поволжской академии спорта и туризма появится факультет по подготовке футбольных тренеров

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Фото: Салават Камалетдинов

На должность преподавателя факультета рассматривается кандидатура Курбана Бердыева, заявил глава Федерации футбола РТ.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма планируют открыть факультет по подготовке футбольных тренеров. Об этом на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 заявил председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев.

«Буквально недавно состоялась конференция в нашей Академии физкультуры и спорта. Мы договорились с ректором, что все-таки будет открыт факультет, где будут готовить тренеров», — сообщил Гусев.

Сегодня в Татарстане официально работают 240 тренеров, 200 из которых — при ДЮСШ. Высшее образование из них имеют только 175 тренеров. Однако в основном оно является общим, а не специализированным футбольным, отметил Александр Гусев. «И это беда, потому что мы иногда наблюдаем, как работают тренеры — абсолютно неправильная постановка работы, особенно с самыми младшими детьми», — заявил председатель Федерации футбола РТ.

«Если мы в ближайшие годы сумеем открыть факультет в нашей академии, может быть, даже успеем в этом году, то это было бы очень здорово», — заключил он.

Преподаватель должен быть на голову выше того тренера, которого он готовит. По словам Гусева, сегодня есть несколько человек, которые могли бы преподавать на факультете, где помимо практики будет даваться теория. Александр Гусев упомянул имя главного тренера ФК «Рубин» Курбана Бердыева, который, по его словам, проходил стажировку у лучших клубов и тренеров мира.

«Поэтому будем использовать для этих целей Курбана Бердыева. Считается, по крайней мере у нас в России, что это один из самых теоретически подготовленных тренеров Российской Федерации. Пока это все, знаете, как делить шкуру неубитого медведя. Если все будет, то постараемся подбирать в качестве преподавателей классных специалистов», — заключил Гусев.

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