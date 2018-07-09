В Нижнекамске вычислили «Формулу семейного счастья»

Для жителей Нижнекамска провели шоу-фестиваль «Формула семейного счастья».

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В парке «СемьЯ» Нижнекамска отпраздновали День семьи, любви и верности. Для жителей провели грандиозный шоу-фестиваль «Формула семейного счастья». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Идея проведения праздника принадлежала местному ЗАГСу и «Женщинам Нижнекамска», которые и организовали мероприятие. Средства на проведение массовых гуляний выделила республика в качестве гранта.

Гости праздника могли посетить концертную программу, выставку ретро-фотографий, дефиле будущих мам, мастер-классы, гастрономическое шоу от шеф-поваров паркового ресторана. На сцене состоялся парад двойняшек.

Все желающие могли получить консультацию юриста ЗАГСа, работали ярмарка ремесел и relax-зона, самым крепким супружеским парам были вручены медали «За любовь и верность».