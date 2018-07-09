Более 600 девушек занимаются футболом при татарстанских ДЮСШ

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Фото: Михаил Захаров, Салават Камалетдинов
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день в Республике Татарстан при ДЮСШ футболом занимаются 634 девушки. Об этом на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 заявил председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев.
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