Путин не встретится с Макроном на матче ЧМ в Санкт-Петербурге

График Президента РФ не включает посещение матча между сборными Франции и Бельгии.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который посетит матч чемпионата мира по футболу Франция – Бельгия в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Макрон намерен прилететь исключительно на саму игру и сразу после ее завершения покинуть город. График же Президента РФ не включает посещение этого матча мундиаля, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российско-французские контакты на высшем уровне достаточно интенсивны, и дефицита общения между Путиным и Макроном нет, подчеркнул представитель Кремля.