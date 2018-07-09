Кудрин усомнился в достаточности средств для исполнения майского указа Путина

По мнению руководителя Счетной палаты, Правительство недостаточно работает над реализацией ключевого указа главы государства.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Средств на исполнение майского указа Президента России Владимира Путина, предусмотренных основными направлениями бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года, может оказаться недостаточно. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время выступления в Государственной Думе, передает ТАСС.

Кудрин заметил, что деньги, которые должны быть направлены на исполнение указа, не распределены по конкретным проектам. Это означает, что Правительство еще не определилось с приоритетами, констатировал он.

Кроме того, глава Счетной палаты обратил внимание на то, что сценарные условия социально-экономического развития учитывают лишь три из 47 критериев, установленных указом, сообщает РИА Новости.

«<…> мы не можем сегодня уверенно сказать, что Правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей, то есть пока такой информации недостаточно», – резюмировал Кудрин.

Основные направления бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года предполагают выделение на реализацию указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 1 трлн 170 млрд рублей в 2019 году, 1 трлн 247 млн рублей – в 2020-м и 1 трлн 474 млн – в 2021-м.