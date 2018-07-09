Нижнекамск и Бугульма возглавили российский рейтинг по ликвидации городских свалок

Эксперты Общероссийского народного фронта определили лидеров и аутсайдеров по количеству устраненных свалок в черте населенных пунктов.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Нижнекамск и Бугульма заняли второе и третье место в рейтинге Общероссийского народного фронта по количеству выявленных и устраненных свалок в черте города. Соответствующая информация размещена на сайте ОНФ.

Первое место в топе российских городов по эффективности ликвидации городских свалок занял город Искитим в Новосибирской области, где активисты ОНФ обнаружили 71 свалку, 69 из которых уже ликвидированы, а две — находятся в работе.

В Нижнекамске эксперты выявили 35 свалок, которые уже ликвидированы. В Бугульме обнаружили 20 свалок, 19 из них уже устранили.

Также в список лучших городов вошел еще один татарстанский город — Альметьевск.

В числе отстающих эксперты назвали Тобольск (Тюменская область), Чебоксары (Чувашская Республика), Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская область) и Бологое (Тверская область).