Украина отказалась от участия в детском «Евровидении» из-за острой нехватки финансов

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отметила, что участие в конкурсе предполагает значительные финансовые затраты.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В текущем году Украина отказалась от участия в детском песенном конкурсе «Евровидение» из-за острой нехватки финансирования, передает РИА Новости.



Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отметила, что участие в конкурсе предполагает значительные финансовые затраты даже на этапе отборочных туров, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса.

НОТУ не сможет выделить деньги для участия в детском «Евровидении», так как в этом году бюджет должен выделить компании только 39 млн долларов. Этих средств недостаточно для покрытия текущих операционных расходов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детское «Евровидение» пройдет в Минске 26 ноября. В прошлом году победу одержала россиянка Полина Богусевич с композицией «Крылья».