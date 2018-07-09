63-летний студент из Чехии прошел стажировку в Елабужском институте КФУ

Яромир Стари не только улучшил свое знание русского языка, но и прожил несколько дней в татарской деревне.

(Елабуга, 9 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте К(П)ФУ прошел стажировку 63-летний студент из Чехии. Яромир Стари любит путешествовать и изучать языки. Он студент педагогического факультета Западно-Чешского университета.

В Елабугу Стари приехал в апреле в составе чешской делегации и тогда решил пройти стажировку в местном вузе, чтобы улучшить свое знание русского языка. В ходе стажировки Яромир посещал разные лекции, и за это время его русский действительно стал лучше, ведь на занятия он, как и положено прилежному студенту, ходил каждый день.

«Я побывал во многих местах города, слушал лекции по литературе и принимал участие в семинарах по русскому языку. Также посещал занятия по немецкому языку, было интересно общаться со студентами КФУ», – рассказал Стари.

Кстати, гость из Чехии не только узнал много интересного о традициях русского народа за время пребывания в Елабуге, но и познакомился с обычаями татарского народа, прожив несколько дней в деревне. А также посетил музеи города и даже молодежную дискотеку.

Приезд чешского стажера стало возможен благодаря налаженным связям между Елабужским институтом КФУ и Западно-Чешским университетом. Осенью прошлого года в Чехии проходили стажировку местные студенты.