В Альметьевском районе РТ погибла пассажирка легковушки, влетевшей в трактор

Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером на 16-м км автодороги Альметьевск – Лениногорск.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ в аварии с участием легковушки и трактора погибла женщина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на 16-м км автодороги Альметьевск – Лениногорск недалеко от деревни Миннебаево пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 поздно вечером в воскресенье.

Автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 64-летний мужчина, врезался в трактор с прицепом. Удар был такой силы, что водителя и пассажирку легковушки зажало в салоне, а авто превратилось в груду искореженного металла.

Прибывшие на место аварии пожарные ПСЧ №15 отключили аккумулятор у разбитой машины и с помощью специальных инструментов деблокировали пострадавших. 57-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте. Водителя на карете скорой помощи доставили в медсанчасть Альметьевска.



