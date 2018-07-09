В результате ЧП никто не пострадал.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Советском районе Казани горела крыша автомойки и кафе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании на крыше небольшого одноэтажного павильона, в котором располагаются автомойка и кафе, пришло сегодня около трех часов дня на единый номер вызова экстренных служб 112.

Пожарные работают по первому повышенному номеру вызова. На месте ЧП трудятся пять звеньев газодымозащитной службы.

На данный момент известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

В 15.23 пожарным удалось полностью справиться с огнем.