Татарстан и Челябинская область подписали договор о сотрудничестве до 2020 года

Главы регионов подписали соглашение в рамках «Иннопрома-2018» в Екатеринбурге.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Челябинской областью на 2018 — 2020 годы. Соответствующая информация размещена на сайте Президента РТ.

Подписание прошло сегодня в рамках международной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.

Рустам Минниханов отметил, что у регионов есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, и необходимо перенимать взаимный опыт в вопросах повышения инвестиционной привлекательности, реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Одним из примеров взаимодействия между регионами является открытие на площадке республиканской ОЭЗ «Алабуга» нового сервисного металлоцентра — совместного предприятия Магнитогорского металлургического комбината и компании «Джошкуноз».

На сегодняшний день доля Татарстана в общем объеме товарооборота Челябинской области составляет около 6 процентов. Регионы находятся в технологической цепочке: Челябинская область поставляет металлопродукцию для завода «КАМАЗ» и трубы — для нефтяников, приобретает у Татарстана нефтехимическую и химическую продукцию, сообщил глава Челябинской области.

Кроме того, в рамках встречи вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников подписали «дорожную карту» между Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством экономического развития Челябинской области.