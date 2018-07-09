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Татар-информ

9 июля 2018, 15:25

Экономика и финансыОбщество

В Ак Барс Банке можно сдать биометрические данные

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Цель внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). С начала июля в России заработала Единая биометрическая система, которая позволит удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Ак Барс Банк, используя технологическое решение от компании «РТ Лабс», в числе первых российских банков запустил сбор биометрических данных и регистрацию пользователей в системе.

Цель внедрения Единой биометрической системы – повышение доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности. Это возможность заменить личное посещение учреждений получением удаленной услуги через Интернет. Внедрение системы сделает сначала финансовые и государственные услуги, а затем и другие цифровые сервисы более доступными и удобными.

Регистрация в системе и ее использование для граждан будут бесплатными. Единственное условие – наличие у клиента на момент регистрации одного из продуктов банка. Процесс подключения к Единой биометрической системе состоит из двух этапов.

Во-первых, регистрация в системе. Необходимо всего один раз прийти в банк. Сотрудник банка поможет зарегистрироваться на портале Госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации – ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка формирует контрольный биометрический шаблон, который состоит из фото и записи голоса, и загрузит их в Единую биометрическую систему.

Во-вторых, удаленная идентификация. После регистрации в Единой биометрической системе пользователь сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой в своих каналах удаленного обслуживания.

Сдать биометрические данные через Ак Барс Банк можно по адресу: Казань, ул. Декабристов, д. 1. В дальнейшем принимать биометрию будет и ряд других отделений банка.

Система создана по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Банка России. Оператором системы выступает «Ростелеком», который обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных. 

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