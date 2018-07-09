На чайном фестивале в Старо-Татарской слободе состоится парад самоваров

На карнавале чая казанцы смогут продегустировать национальную выпечку.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Казани 13 июля на улице Каюма Насыри Старо-Татарской слободы пройдет фестиваль чая с различными площадками, посвященными чайной теме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Для гостей фестиваля выступят звезды татарской эстрады и творческие коллективы города. Также на карнавале чая состоится красочный парад самоваров, а казанцы смогут продегустировать национальную выпечку.

Для ценителей чайного искусства будет работать книжный базар под названием «Это все о чае». Спикеры проведут практические семинары об искусстве чайного стола и татарской чайной церемонии, организуют лектории по истории чая и национальных традициях чаепития разных стран и народов, а также конкурсы и викторины.

Юные гости праздника смогут принять участие в развлекательной программе с различными интерактивными играми и мастер-классами.