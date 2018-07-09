В Татарстане обнаружили 61 случай завышения цен в гостиницах во время ЧМ

Экономика и финансыОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ выявило в Татарстане 61 случай завышения цен на гостиничное обслуживание во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На сегодняшний день Роспотребнадзор проверил в республике уже 6,2 тыс. гостиниц.
Всего выявлен 61 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за последнюю неделю зафиксированы два подобных факта), а также 23 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации (за неделю таких фактов не выявлено), отмечается в сообщении.
В настоящее время ведомство также проверяет поступившую от Госкомитета РТ по туризму информацию о новых фактах завышения цен в отношении 16 гостиниц с целью принятия административных мер в отношении виновных.
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