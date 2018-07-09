За время ЧМ-2018 в Казани медицинская помощь на поле потребовалась одному футболисту

Медики транспортировали травмированного колумбийца в медпункт стадиона.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). За время проведения футбольных матчей на стадионе «Казань Арена» срочная помощь врачей понадобилась лишь одному футболисту – члену сборной Колумбии.

В распоряжении ИА «Татар-информ» оказалось видео транспортировки футболиста с матча Колумбия – Польша в медпункт стадиона.

Информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в Республиканской клинической больнице и подчеркнули, что мобильную бригаду возглавляли заведующий отделением лечебной физкультуры Владимир Айдаров и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3 РКБ Рустам Ахундов.

«Футболиста транспортировали в медпункт после травмы ноги для оказания дальнейшей медицинской помощи. Сегодня спортсмен в полном порядке. Госпитализация не потребовалась», – рассказали ИА «Татар-информ» в РКБ.

Напомним, матч между Колумбией и Польшей завершился 24 июня на казанском стадионе со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев.