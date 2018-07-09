Прилепин больше не хочет быть замкомандира батальона армии ДНР

Российский писатель уходит с поста замкомандира батальона армии ДНР, поскольку военное подразделение перешло в ведомство ракетных войск.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Российский писатель Захар Прилепин в июле покидает пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РБК.

Прилепин объяснил причину такого решения тем, что батальон перешел в ведомство ракетных войск, а это не является его спецификой. Он также отметил, что «наступления не будет», а за время службы в ДНР у писателя появились нерешенные дела.

«Да и мне пора честь знать — и в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать», — рассказал он.

Прилепин останется советником главы ДНР, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат».

Писатель считает, что два года службы в батальоне стали самым счастливым временем в его жизни.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин оценил возможность наступления украинской армии на Донбасс во время мундиаля, отвечая на вопрос Захара Прилепина во время «Прямой линии».