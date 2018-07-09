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Татар-информ

9 июля 2018, 15:02

Спорт

Глава Федерации футбола Татарстана назвал причины плохой посещаемости игр ФК «Рубин»

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Фото: Салават Камалетдинов


Проблему заполняемости «Казань-Арены» во время игр казанского клуба можно решить с помощью рекламы, считает Александр Гусев.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В последние годы рекламы матчей «Рубина» практически нет, что очень негативно влияет на посещение игр зрителями. Об этом на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 заявил председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев.

«В 2008 году средняя посещаемость игр „Рубина“ была 18,6 тыс. человек. При участии таких команд, как „Спартак“ и „Зенит“, они собирали полный стадион, в то время еще Центральный стадион. В 2009 году средняя посещаемость была 17 тыс. человек», — сообщил он.

Сейчас этими вопросами занимается сам клуб. Естественно, какая-то реклама все-таки будет, планируется подключить телевидение.

«То, что касается зрителей на „Казань Арене“, конечно, такого количества зрителей, которое было на ЧМ-2018, ожидать сложно. Но мы надеемся, что в среднем по этому году посещаемость будет 15 тыс. человек», — поделился ожиданиями председатель Федерации футбола Татарстана.

По его словам, с другой стороны, «особо нет» и достойной, красивой игры, которая бы заслуживала посещения, что является очень большой проблемой. «Будет результат — народ пойдет, все зависит от того, как покажет себя „Рубин“», — заключил Гусев.

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