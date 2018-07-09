В Альметьевском районе РТ парень погиб от удара током при замене электрического счетчика

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ 19-летний парень погиб от удара током при замене электрического счетчика, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о несчастном случае в селе Новое Надырово поступило от очевидцев рано утром в воскресенье на единый номер вызова экстренных служб 112.
Молодой человек в частном порядке проводил замену электрического счетчика. В какой-то момент 19-летнего парня ударило током.
Прибывшие к месту ЧП спасатели ЗПСО №7 и медики скорой помощи обнаружили у одной из опор ЛЭП лежащего парня. Он от полученных травм скончался на месте. Тело погибшего доставлено в морг Альметьевска.
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