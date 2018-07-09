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Татар-информ

9 июля 2018, 14:54

Экономика и финансы

Почти 170 соципотечников в Татарстане в течение трех лет получат жилье

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Госжилфонд при Президенте РТ перевел семьи, стоящие на очереди приобретения жилья, из предварительного списка в сводный реестр.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В течение трех лет 164 татарстанских соципотечника обзаведутся новым жильем, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

ГЖФ перевел эти семьи, стоящие на очереди приобретения жилья по программе социальной ипотеки, из предварительного списка в сводный Реестр. В их числе 100 семей из Казани, 26 — из Нижнекамска, по 10 семей — из Набережных Челнов и Бугульминского района, по 4 — из Альметьевского, Верхнеуслонского и Нурлатского районов, по 3 семьи — из Лениногорского и Новошешминского районов.

В течение трех лет данные семьи гарантированно получат новое благоустроенное жилье. 

Чтобы получить новое жилье, будущим новоселам необходимо до 29 сентября 2018 года заключить договоры социальной ипотеки в межрегиональных представительствах Госжилфонда при Президенте РТ на местах. После чего ежемесячно вносить минимальные платежи предварительных накоплений. В 2018 году сумма обязательного ежемесячного платежа составляет 4 тыс. 34 рубля. 

С начала 2018 года ГЖФ перевел из предварительного списка в сводный реестр более 800 соципотечников.

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