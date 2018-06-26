В «Большой футбол» играет вся страна!

Тематическая настольная игра от «Пятёрочки» усилит эффект от проходящего сейчас в нашей стране футбольного праздника.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Футбольная атмосфера царит по всей России. Разговоры о футболе слышны буквально везде: на работе, в кафе, в парках, даже в лифтах. Обсуждения прошедших и предстоящих матчей, разборы игры футболистов, объективности судей, выбранной тренером стратегии и т. д. — всё это стало неотъемлемой частью жизни каждого болельщика в России.

Торговая сеть «Пятёрочка» предлагает своим покупателям весь необходимый набор для полноценного погружения в футбол, чтобы каждый мог устроить чемпионат прямо у себя дома.

Настольная игра под названием «Большой футбол» включает в себя яркое настольное футбольное поле, правила, карточки с заданиями, препятствия разных уровней сложности и стикеры для победителей. За преодоление препятствий, а также верное выполнение заданий игроки получают специальные очки (футбаллы).

Настолка развивает стратегические навыки игроков и ловкость рук, прекрасно подходит для семейного вечера, дружеского турнира в выходные или пикника на природе. Даже во время обеденного перерыва на работе ей найдется применение. Поиграйте хотя бы 15 минут — перезарядка гарантирована!

Играть в «Большой футбол» нужно мячиками, которые выдают в универсамах «Пятёрочка» за покупки (1 мяч за каждые 555 руб. в чеке). Мячики необходимо собирать в коллекцию — 16 мячей разных цветов. В комплекте с каждым мячиком идет набор тематических наклеек. Игрушка представляет собой яркий и динамичный мяч, который приводится в действие щелчком или толчком пальцев и быстро набирает скорость по поверхности. Кроме того, игрушку можно использовать как анти-стресс после напряженного дня или, например, матча.

«Чемпионат мира по футболу 2018 — самое яркое спортивное событие года в России, пройти мимо которого мы не могли. Наша акция дает возможность каждому стать его частью и устроить собственный чемпионат вместе с игрой «Большой футбол» от «Пятёрочки», — рассказала об акции директор по маркетингу торговой сети Александра Калюкина.

Добавим, что для пользователей сайта и мобильного приложения «Пятёрочки» предусмотрен тематический контент. Также под акцию разработан отдельный промо-сайт с онлайн-играми и специальными предложениями на партнерские товары.

Акция ориентирована на всех любителей футбола, в числе которых дети, подростки и взрослые.