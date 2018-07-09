Марат Ахметов назвал 50 тыс. га земель в личных подсобных хозяйствах проблемными

В хозяйствах есть заросшие травой и заброшенные земли.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В пользовании личных подсобных хозяйств Татарстана имеется 113 тыс. га земель. Около 50 тыс. га из них — проблемные. Об этом сегодня на научно-практической конференции в Госсовете РТ заявил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Здесь есть проблема. Были годы, когда почти вся пашня, имеется в виду приусадебные участки, засаживалась картофелем. Сейчас наполовину — трава, наполовину — картофель, а где-то вообще земля заброшена. Около 50 тыс. га — проблемные земли в личных подсобных хозяйствах. Здесь необходимо найти решения», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В Татарстане более 900 тыс. населения проживает в сельской местности, или 23 процента, отметил докладчик. В республике действует 450 тыс. личных подсобных хозяйств, около 5 тыс. крестьянских фермерских хозяйств, рассказал Ахметов. «Вместе они произвели в прошлом году продукции сельского хозяйства на 130 млрд рублей. Незначительная часть этого объема продукции потребляется хозяйствами, а большая часть должна быть как товарный продукт реализована. Этому мы должны содействовать через механизм кооперации», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, личные подсобные хозяйства производят 127 тыс. т мяса и более 500 тыс. т молока. «Это огромное количество товарного ресурса. Большая часть требует эффективной реализации», — заметил он.

Ахметов также добавил, что в личных подсобных хозяйствах республики содержится более 300 тыс. голов крупного рогатого скота, 340 тыс. голов овец, более 3 млн голов птицы. «Последние годы стабилизировалось наличие дойного стада на уровне 110 тыс. голов благодаря мерам поддержки», — констатировал он.

«В крестьянско-фермерских хозяйствах 500 тыс. га земли. Они тоже у нас пока разобщенные. Хотя многие находят каналы реализации произведенной продукции. КФХ также могли бы быть в составе крупных кооперативов первого и второго уровня», — уверен докладчик.

По мнению министра, главный фактор возрождения сельских территорий — повышение деловой активности населения. «А кооперация, объединяя по-деловому активных людей, призвана системно решать задачи и проблемы, которые в одиночку решить невозможно», — заключил он.