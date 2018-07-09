Александр Гусев: «ФК „Рубин“ сегодня находится в исключительно тяжелом финансовом положении»

Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день ФК «Рубин» имеет серьезные финансовые трудности. Об этом на пресс-конференции в казанском пресс-центре ЧМ-2018 заявил председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев, говоря о средствах на популяризацию футбола в Татарстане.
По его словам, сегодня есть специальная группа людей, которая пытается решить возникшие финансовые вопросы. «На то положение, в котором сегодня находится клуб, они смотрят достаточно оптимистично. Я думаю, что какой-то результат будет. Сегодня есть проблемы по „Рубину“ — и с составом, и с организацией, и по взаимоотношениям. Есть разногласия и с ФИФА, и с УЕФА, к нам там много претензий, потому что некоторые игроки судятся с клубом», — рассказал Гусев журналистам.
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