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Татар-информ

9 июля 2018, 14:42

Экономика и финансыКультура

Бюджет XIV Казанского фестиваля мусульманского кино составит 30 миллионов рублей

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Фото: pixabay.com/сreative сommons СС0


Основная часть расходов связана с транспортировкой участников фестиваля из Америки и Азии, а также оплатой проживания известных актеров и режиссеров.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Примерный совокупный бюджет XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет с 4 по 10 сентября 2018 года в Казани, составит 30 млн рублей. Он сформирован сразу из нескольких источников – гранты и средства Министерства культуры РТ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» объявила директор «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Есть грант – 1 млн 929 тыс. рублей, который выдается "Татаркино" на проведение фестиваля. Президентские гранты выдаются в начале каждого года. Кроме того, в смете Министерства культуры РТ есть выделенные для этого мероприятия 5 млн рублей, которые в этом году разыгрывают тоже через "Татаркино". Основную сумму нужно будет уточнить в Министерстве культуры РТ, потому что дополнительные деньги для проведения фестиваля каждый год варьируются. В прошлом году это было около 25 млн рублей. В этом году надо смотреть, аукционы выставило Министерство культуры РТ», – объяснила Айтуганова.

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Исполнительный директор фестиваля подчеркнула, что такие бюджеты у КМФМК появились лишь в последние два года, до этого момента с финансированием были проблемы. Основная часть расходов связана с транспортировкой участников фестиваля из Америки и Азии, а также оплатой проживания известных актеров и режиссеров в гостиницах, рассказала спикер.

XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 27 июня завершился прием заявок на 14-й по счету Казанский кинофестиваль. Оргкомитетом форума зарегистрировано рекордное количество заявок, 967, из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана.

Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.

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В рамках внеконкурсной программы КМФМК покажут картины о православии и других религиях, традициях и обычаях разных народов (на секции «Диалог культур»), работы молодых кинематографистов (секция «Кинопробы). Впервые на Казанском фестивале мусульманского кино откроется секция кино для детей «Киномир детства».

Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако уже известно, что на фестивале будут организованы «Дни кино» Египта, Японии, Монголии и Индии, а также показ ретроспектив.

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Главными площадками фестиваля в этом году станут расположенные в развлекательном комплексе «Ривьера» кинозалы Grand Cinema 3D Port Cinema (основная программа) и кинотеатр «Мир» (параллельная программа). Церемония открытия фестиваля по традиции пройдет в зале КРК «Пирамида», закрытие же состоится в концерт-холле «Эрмитаж».

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