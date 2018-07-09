«Мисс Сабантуй-2018» в Новосибирской области стала учительница русского языка

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Чановском районе Новосибирской области на поляне около райцентра выбрали «Мисс Сабантуй-2018», пишет VN.Ru.
Межнациональный праздник «Сабантуй-2018» собрал множество гостей. За обладание титулом «Мисс Сабантуй» боролись три красавицы: учительница русского языка и литературы поселка Чаны Дина Аминова, работник культуры Татьяна Болдырева из села Таган и студентка из села Песчаное Озеро Валерия Данилова.
Каждая из участниц подготовила презентацию о татарской, украинской и белорусской национальной культуре. Девушки покоряли публику не только красотой и артистизмом, но и кулинарными способностями, представив национальные блюда: «бульбаши», ягодный торт и чак-чак.
Дина Аминова рассказала, что готовила свое блюдо всю ночь. Лакомство выполнено в виде солнца, что отражает не только внутренний мир героини, но и главную идею праздника, связанного с народной традицией надежды на богатый урожай, плодородие, силы природы. Девушка выдержала все испытания с достоинством, и ей был присужден титул «Мисс Сабантуй».
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