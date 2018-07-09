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Татар-информ

9 июля 2018, 23:22

Культура

На open-air фестиваль в Елабуге ожидают гостей со всей республики

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Впервые в городе выступят музыканты мирового масштаба.

(Елабуга, 9 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С 12 до 15 июля в Елабуге пройдет фестиваль с участием музыкантов мировой величины – Бориса Березовского, Юрия Башмета, Рубена Абдуллина и многих других. Мероприятие пройдет в формате open-air на Шишкинских прудах.

Сегодня на стадионе «Молодежный» с участием главы района Геннадия Емельянова прошло выездное заседание по вопросам подготовки к фестивалю.

Ожидается, что концерты классической музыки посетят не только елабужане, но жители других городов Татарстана. Всего в рамках фестиваля «Летние вечера в Елабуге» пройдут четыре концерта. Музыканты начнут приезжать в город 11 июля. Столь масштабное музыкальное событие в Елабуге организуется впервые.

«Концерт проходит под открытым небом, поэтому я лично очень волнуюсь за качество звука, за акустику, это очень важно. Ну а потом фестиваль – это праздник, праздник прежде всего для зрителя. Нам важно, чтобы эта музыка была доступна для зрителя, и, самое главное, нужно смотреть в завтрашний день, чтобы был первый фестиваль, второй, третий…» – отметил один из инициаторов фестиваля, руководитель и дирижер камерного оркестра Набережных Челнов Игорь Лерман.

На протяжении всех фестивальных дней жители и гости города смогут насладиться прекрасной музыкой в исполнении замечательных артистов. В эти дни маршрутные автобусы будут ездить в продленном режиме. 12, 13 и 14 июля выступления будут начинаться в 18.30, а 15 июля – в 15.00.

Организаторы уверяют, что территория стадиона «Молодежная» сможет вместить всех желающих. На трибунах смогут поместиться 3 тыс. человек, но захватившие с собой пледы смогут разместиться и прямо на поляне.

 

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