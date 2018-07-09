Капитана сборной Бразилии на матч ЧМ-2018 вывел челнинский школьник

Ильназ Смирнов оказался в числе детей, которые выводили на поле игроков сборных Бразилии и Бельгии в матче четвертьфинала мундиаля.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Восьмилетний школьник из Набережных Челнов вывел на игру капитана сборной Бразилии Жоао Миранду, пишет газета «Челнинские известия».



Ильназ Смирнов оказался в числе детей, которые выводили на поле игроков сборных Бразилии и Бельгии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу на стадионе Kazan-Arena. Игра состоялась 6 июля и закончилась победой команды Бельгии.

Право выйти на поле мундиаля за руку с капитаном пятикратных чемпионов мира Ильназ получил благодаря смелому поступку, совершенному в прошлом году.

На балконе квартиры мальчика разгорелся пожар. В этот момент ребенок был дома один, но не растерялся. Закрыв дверь на балкон и дверь комнаты, ведущей на балкон, он не дал огню распространиться. Ильназ побежал в другую комнату и через форточку стал просить прохожих о помощи. Проходившие мимо люди вызвали пожарных.