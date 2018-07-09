Дерипаска отсудил миллион рублей у Рыбки и Лесли

Суд частично удовлетворил требования бизнесмена, заявившего о нарушении неприкосновенности частной жизни.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск российского миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова.

Суд признал незаконным распространение ответчиками информации, связанной с частной жизнью бизнесмена, и взыскал с них по 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Сам Дерипаска на суде не присутствовал, отметил адвокат. Не было на заседании и ответчиков, которые сейчас находятся в таиландской тюрьме из-за организации ими нелегального секс-тренинга, или их представителей.

Бизнесмен требовал с ответчиков по 1 млн рублей. Дерипаска обратился в суд с иском о защите неприкосновенности личной жизни в феврале текущего года. Предприниматель утверждал, что Кириллов и Вашукевич незаконно и без его ведома разместили в соцсетях его фотографии и записи разговоров.