Два татарстанских предприятия погасили долг перед сотней сотрудников

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(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Два предприятия в Татарстане погасили долги по зарплате перед сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Строительная фирма «Строй Ком» Нижнекамского района выплатила 129 работникам 2 млн 91,6 тыс. рублей. Предприятие же «Природа» Азнакаевского района, занимающиеся лесным хозяйством, закрыло долг в размере 25,5 тыс. рублей перед тремя сотрудниками.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с долгами расплатилась чистопольская компания «Галант», которая выплатила сотрудникам долги по зарплате на общую сумму 1 млн 175 тыс. рублей.
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