Два татарстанских предприятия погасили долг перед сотней сотрудников

Компания «Строй Ком» и фирма «Природа» задолжали работникам более двух миллионов рублей.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Два предприятия в Татарстане погасили долги по зарплате перед сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Строительная фирма «Строй Ком» Нижнекамского района выплатила 129 работникам 2 млн 91,6 тыс. рублей. Предприятие же «Природа» Азнакаевского района, занимающиеся лесным хозяйством, закрыло долг в размере 25,5 тыс. рублей перед тремя сотрудниками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с долгами расплатилась чистопольская компания «Галант», которая выплатила сотрудникам долги по зарплате на общую сумму 1 млн 175 тыс. рублей.