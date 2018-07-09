В Актанышском районе «Гранта» снесла дорожный знак и перевернулась в кювет

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что автовладелец уснул за рулем.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Актанышском районе автомобиль снес дорожный знак и перевернулся в кювет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Лада Гранта» двигалась со стороны села Поисево в сторону Актаныша. На перекрестке возле поселка Новое Курмашево водитель авто потерял управление и опрокинулся с дороги. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что автовладелец уснул за рулем.

В результате ДТП травмы получили 34-летний водитель и два его пассажира. На месте работали пожарные из села Татарские Суксы, медики и полицейские.